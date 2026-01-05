PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrolle: PKW ohne Betriebserlaubnis und ohne Winterreifen gestoppt

Mainz (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte am 04.01.2026 gegen 11:00 Uhr in der Kaiserstraße einen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte mehrere bauliche Veränderungen an dem Fahrzeug fest, die nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen waren. Aufgrund dieser nicht genehmigten Veränderungen war die Allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten untersagt. Zudem wurde er aufgefordert, das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorzuführen. Gegen den Fahrzeugführer, der zugleich Halter des Fahrzeugs ist, wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Darüber hinaus erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Kfz-Zulassungsstelle wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Im Zuge der Kontrolle wurde außerdem festgestellt, dass das Fahrzeug nicht mit witterungsangepassten Reifen ausgestattet war. Hinweis der Polizei: Bei winterlichen Straßenverhältnissen, wie sie derzeit herrschen, gilt die situative Winterreifenpflicht. Autos müssen in diesen Fällen mit Winterreifen oder Ganzjahresreifen ausgestattet sein, die das sogenannte Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) tragen. Diese Reifen sind auf allen vier Rädern zu verwenden. Die empfohlene Profiltiefe beträgt 4 mm, mindestens jedoch 1,6 mm. Da bei sinkenden Temperaturen auch der Reifendruck abnimmt, sollte dieser regelmäßig kontrolliert werden, um die Fahrsicherheit zu erhöhen.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Dekogeschäft und Café

    Mainz (ots) - Bereits zwischen dem 30.12.25 und dem 31.12.25 kam es zu einem Einbruch in ein Dekogeschäft in der Stadthausstraße. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt im rückwärtigen Gebäudebereich und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurden weitere Türen aufgebrochen und beschädigt. Art und Umfang des Diebesgutes sind hierbei noch Gegenstand der Ermittlungen. Zwischen dem 31.12.25 und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren