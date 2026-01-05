Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrolle: PKW ohne Betriebserlaubnis und ohne Winterreifen gestoppt

Mainz (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte am 04.01.2026 gegen 11:00 Uhr in der Kaiserstraße einen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte mehrere bauliche Veränderungen an dem Fahrzeug fest, die nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen waren. Aufgrund dieser nicht genehmigten Veränderungen war die Allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten untersagt. Zudem wurde er aufgefordert, das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorzuführen. Gegen den Fahrzeugführer, der zugleich Halter des Fahrzeugs ist, wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Darüber hinaus erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Kfz-Zulassungsstelle wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Im Zuge der Kontrolle wurde außerdem festgestellt, dass das Fahrzeug nicht mit witterungsangepassten Reifen ausgestattet war. Hinweis der Polizei: Bei winterlichen Straßenverhältnissen, wie sie derzeit herrschen, gilt die situative Winterreifenpflicht. Autos müssen in diesen Fällen mit Winterreifen oder Ganzjahresreifen ausgestattet sein, die das sogenannte Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) tragen. Diese Reifen sind auf allen vier Rädern zu verwenden. Die empfohlene Profiltiefe beträgt 4 mm, mindestens jedoch 1,6 mm. Da bei sinkenden Temperaturen auch der Reifendruck abnimmt, sollte dieser regelmäßig kontrolliert werden, um die Fahrsicherheit zu erhöhen.

