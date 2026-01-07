PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falschgeld in Ladengeschäft in Mainz-Weisenau festgestellt

Mainz (ots)

Am 06.01.2026 erstattete ein Mitarbeiter eines Ladengeschäftes in Mainz-Weisenau Anzeige wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld. In dem Geschäft wurde an zwei Kassen die Bezahlung mit einem gefälschten 50-Euro-Schein sowie einem gefälschten 100-Euro-Schein festgestellt. Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, das festgestelltes Falschgeld keinesfalls an anderer Personen weitergegeben werden darf, sondern dieses unverzüglich der Polizei zu übergeben ist. Das Inverkehrbringen von Falschgeld ist strafbar. Bürgerinnen und Bürger können Banknoten eigenständig mithilfe des sogenannten Euro-Banknoten-Schnelltests überprüfen: Fühlen: Echte Banknoten bestehen aus speziellem Papier mit fester und griffiger Struktur. Sie dürfen sich weder glatt noch wachsartig anfühlen. Zudem verfügen die Scheine auf der Vorderseite über fühlbare Elemente, wie etwa das Druckbild als Relief oder Schraffuren am Rand. Sehen: Hält man die Banknote gegen das Licht, werden das Wasserzeichen, das Porträt-Hologramm sowie der Sicherheitsfaden sichtbar. Kippen: Durch eine Kippbewegung aus dem Handgelenk verändert sich bei den 50- bis 500-Euro-Banknoten der ersten Serie auf der Rückseite die Farbe der Wertzahl rechts unten. Weiterführende Informationen zur Erkennung von Falschgeld sind auf den Seiten der polizeilichen Beratung unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/ abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

