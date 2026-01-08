Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Ladendiebstähle in der Mainzer Altstadt - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwoch, den 07.01.2026, kam es gegen 18:00 Uhr in der Großen Bleiche in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt. Der Filialleiter meldete über den Polizeinotruf, dass sich eine männliche Person mehrere Artikel entwendet und den Kassenbereich passiert habe, ohne die Waren zu bezahlen.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen den Tatverdächtigen vor Ort an und durchsuchten ihn nach weiterem Diebesgut. Dabei wurden weitere Gegenstände aufgefunden, für die der Mann keinen Nachweis über einen rechtmäßigen Erwerb vorlegen konnte. Die Gegenstände wurden präventiv sichergestellt.

Der 43-jährige Mann willigte in einen freiwilligen Atemalkoholtest ein, der einen Wert von 3,39 Promille ergab. Ihm wurde ein Platzverweis für den Bereich der Großen Bleiche ausgesprochen, dem er zunächst nachkam.

Kurze Zeit später wurde derselbe Mann in einem Discounter in der Großen Bleiche erneut beim Ladendiebstahl angetroffen. Er hatte dort mehrere Produkte aus einem Kühlregal entnommen und in seine Jackentasche gesteckt.

Da der Mann im Laufe des Tages mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war und den zuvor ausgesprochenen Platzverweis missachtet hatte, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises bis zum Folgetag in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Gegen den 43-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell