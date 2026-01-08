PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Ladendiebstähle in der Mainzer Altstadt - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwoch, den 07.01.2026, kam es gegen 18:00 Uhr in der Großen Bleiche in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt. Der Filialleiter meldete über den Polizeinotruf, dass sich eine männliche Person mehrere Artikel entwendet und den Kassenbereich passiert habe, ohne die Waren zu bezahlen.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen den Tatverdächtigen vor Ort an und durchsuchten ihn nach weiterem Diebesgut. Dabei wurden weitere Gegenstände aufgefunden, für die der Mann keinen Nachweis über einen rechtmäßigen Erwerb vorlegen konnte. Die Gegenstände wurden präventiv sichergestellt.

Der 43-jährige Mann willigte in einen freiwilligen Atemalkoholtest ein, der einen Wert von 3,39 Promille ergab. Ihm wurde ein Platzverweis für den Bereich der Großen Bleiche ausgesprochen, dem er zunächst nachkam.

Kurze Zeit später wurde derselbe Mann in einem Discounter in der Großen Bleiche erneut beim Ladendiebstahl angetroffen. Er hatte dort mehrere Produkte aus einem Kühlregal entnommen und in seine Jackentasche gesteckt.

Da der Mann im Laufe des Tages mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war und den zuvor ausgesprochenen Platzverweis missachtet hatte, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises bis zum Folgetag in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Gegen den 43-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Falschgeld in Ladengeschäft in Mainz-Weisenau festgestellt

    Mainz (ots) - Am 06.01.2026 erstattete ein Mitarbeiter eines Ladengeschäftes in Mainz-Weisenau Anzeige wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld. In dem Geschäft wurde an zwei Kassen die Bezahlung mit einem gefälschten 50-Euro-Schein sowie einem gefälschten 100-Euro-Schein festgestellt. Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:53

    POL-PPMZ: Hund beißt Jungen - Passanten zeigen Courage

    Mainz-Mombach (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr brachen zwei Hunde aus einem Anwesen in der Hauptstraße in Mainz-Mombach aus und verletzten einen Fußgänger leicht. Ein 8-jähriger Junge lief die Hauptstraße in Richtung Ortsausgang entlang, als das Tor zu einem Innenhof offenstand und zwei Hunde auf den Gehweg gelangten. Die Hunde liefen daraufhin auf den Passanten zu, wobei einer der Hunde nach ihm ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbrüche in Gaststätte und Arztpraxis - Polizei ermittelt

    Mainz (ots) - In der Zeit von Sonntag, 04.01.2026, auf Montag, 05.01.2026, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Gaststätte in der Rhabanusstraße. Im Inneren der Gaststätte manipulierten die Täter dort aufgestellte Spielautomaten und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Bereits am 20.12.2025 kam es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren