PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerer Raub in Einkaufsmarkt - Tatverdächtiger festgenommen

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Donnerstag, den 08.01.2026, kam es gegen 16:20 Uhr in Hartenberg-Münchfeld zu einem schweren Raub in einem dortigen Einkaufsmarkt.

Ein 53-jähriger Mainzer betrat den Markt und legte mehrere Waren auf das Kassenband. Als die Kassiererin ihn nach der gewünschten Zahlungsart fragte, zog der Mann unvermittelt ein Küchenmesser und forderte sie lautstark zur Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse auf. Die Kassiererin rief um Hilfe, woraufhin ein weiterer Mitarbeiter sofort zur Kasse eilte. Dieser forderte den Tatverdächtigen auf, das Messer wegzustecken und den Markt zu verlassen.

Der Aufforderung kam der Tatverdächtige nach, steckte das Messer weg und verließ den Verkaufsraum. Anschließend begab er sich in den Außenbereich einer im Markt befindlichen Bäckerei, wo er kurze Zeit später von den eintreffenden Polizeibeamtinnen und -beamten widerstandslos festgenommen wurde.

Zu einer Übergabe von Bargeld kam es nicht. Entwendet wurden Waren im Gesamtwert von ca. 9 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: 99-jähriger lässt Trickdieb keine Chance - Zeugen gesucht

    Mainz-Neustadt (ots) - Am Mittwoch, den 07.01.2026, kam es in der Wallausstraße zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil eines 99-jährigen Bewohners. Gegen 14:40 Uhr erschien ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür des Seniors und gab sich als angeblicher Kontrolleur aus, der die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen müsse. Der Bewohner ließ den ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Falschgeld in Ladengeschäft in Mainz-Weisenau festgestellt

    Mainz (ots) - Am 06.01.2026 erstattete ein Mitarbeiter eines Ladengeschäftes in Mainz-Weisenau Anzeige wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld. In dem Geschäft wurde an zwei Kassen die Bezahlung mit einem gefälschten 50-Euro-Schein sowie einem gefälschten 100-Euro-Schein festgestellt. Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren