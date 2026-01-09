Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerer Raub in Einkaufsmarkt - Tatverdächtiger festgenommen

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Donnerstag, den 08.01.2026, kam es gegen 16:20 Uhr in Hartenberg-Münchfeld zu einem schweren Raub in einem dortigen Einkaufsmarkt.

Ein 53-jähriger Mainzer betrat den Markt und legte mehrere Waren auf das Kassenband. Als die Kassiererin ihn nach der gewünschten Zahlungsart fragte, zog der Mann unvermittelt ein Küchenmesser und forderte sie lautstark zur Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse auf. Die Kassiererin rief um Hilfe, woraufhin ein weiterer Mitarbeiter sofort zur Kasse eilte. Dieser forderte den Tatverdächtigen auf, das Messer wegzustecken und den Markt zu verlassen.

Der Aufforderung kam der Tatverdächtige nach, steckte das Messer weg und verließ den Verkaufsraum. Anschließend begab er sich in den Außenbereich einer im Markt befindlichen Bäckerei, wo er kurze Zeit später von den eintreffenden Polizeibeamtinnen und -beamten widerstandslos festgenommen wurde.

Zu einer Übergabe von Bargeld kam es nicht. Entwendet wurden Waren im Gesamtwert von ca. 9 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

