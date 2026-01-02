PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei Ludwigshafen an Neujahr, gegen 4 Uhr, ein in Schlangenlinien fahrendes Auto im Bereich der Lagerhausstraße. Die alarmierten Polizeikräfte konnten das beschriebene Auto an der Kreuzung Lagerhausstraße/Kaiserwörthdamm kontrollieren. Der 46-jährige Fahrer war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da der Mann bereits in der Vergangenheit ohne Führerschein Auto gefahren war, wurde das Fahrzeug sichergestellt. An dem Außenspiegel des Autos waren zudem frische Unfallspuren vorhanden. Wo diese Schäden entstanden sind, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

