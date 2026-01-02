PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Am 02.01.2026, gegen 4 Uhr, wurde die Polizei Ludwigshafen zu einer Wohnung nach Mundenheim gerufen, weil eine 28-Jährige ihre Mutter mit einem Messer bedroht haben soll. Die 28-Jährige sollte durch die alarmierten Polizeikräfte nach dem Messer durchsucht werden. Hiergegen wehrte sich die Frau und schlug eine Polizeibeamtin auf den Arm. Da die Frau weiter aggressiv war, musste sie gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

