Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Am 02.01.2026, gegen 4 Uhr, wurde die Polizei Ludwigshafen zu einer Wohnung nach Mundenheim gerufen, weil eine 28-Jährige ihre Mutter mit einem Messer bedroht haben soll. Die 28-Jährige sollte durch die alarmierten Polizeikräfte nach dem Messer durchsucht werden. Hiergegen wehrte sich die Frau und schlug eine Polizeibeamtin auf den Arm. Da die Frau weiter aggressiv war, musste sie gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell