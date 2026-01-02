PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Feuer von brennenden Mülltonnen greifen auf Auto über - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Neujahrstag, gegen 1:10 Uhr, brannten in der Ebernburgstraße (nahe Kropsburgstraße) mehrere Müllcontainer auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer griff auf ein geparktes Auto über. Ein weiteres geparktes Auto wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt.

Zeugen die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

