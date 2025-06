Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti in Gusenburg

Trier (ots)

In der Zeit von Montag, dem 02.06.2025 bis Donnerstag, dem 05.06.2025 besprühte ein unbekannter Täter den Verteilerkasten an der Einmündung Hauptstraße/Lindenbornstraße mit roter Farbe und "1.FCK"-Logo. In der Vergangenheit kam es schon zu mehreren gleichgelagerten Delikten in der Ortslage Hermeskeil. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 0650391510.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell