Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter - hoher Vermögensschaden

Mainz (ots)

Eine Mainzerin wurde am 07.01.26 von einer bislang unbekannten Frau 
telefonisch kontaktiert, die sich als Mitarbeiterin einer Bank 
ausgab. Die Anruferin wies auf angebliche Unstimmigkeiten auf dem 
Bankkonto der Geschädigten hin.

Im weiteren Verlauf wurde die Geschädigte dazu verleitet, der Täterin
einen Fernzugriff auf zwei ihrer Computer zu gestatten. Unter dem 
Vorwand einer angeblichen Virusbeseitigung sowie der Blockierung 
vermeintlich getätigter Überweisungen veranlasste die Täterin mehrere
Transaktionen. Hierfür musste die Geschädigte mehrfach TANs freigeben
bzw. weitergeben.

Am heutigen Tag wurde die Geschädigte von einer tatsächlichen 
Mitarbeiterin der Bank kontaktiert und über den Betrug informiert. 
Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Vermögensschaden in 
Höhe von über 150.000 Euro.
________________________________________
Präventionshinweise der Polizei:
-	Banken, Sparkassen oder andere Geldinstitute fordern niemals 
telefonisch oder per E-Mail zur Weitergabe von TANs, Passwörtern oder
Zugangsdaten auf.
-	Gewähren Sie keinen Fernzugriff (z. B. über AnyDesk, TeamViewer o. 
Ä.) auf Ihren Computer oder Ihr Smartphone an unbekannte Personen.
-	Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Beenden Sie 
das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Bank über die Ihnen bekannte 
Rufnummer.
-	Im Zweifel: Sprechen Sie mit Angehörigen oder wenden Sie sich 
direkt an die Polizei.
Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein oder einen 
entsprechenden Anruf erhalten haben, wenden Sie sich umgehend an Ihre
Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

