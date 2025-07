Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Doppelter Auffahrunfall

Krimderode (ots)

Die Harzstraße befuhren am Donnerstag drei Fahrzeuge hintereinander. Das vordere Fahrzeug beabsichtigte in ein Grundstück einzufahren und verlangsamte die Fahrt. Der Dritte im Verbund erkannte das zu spät und fuhr auf den Zweiten auf, der wiederum mit dem Ersten kollidierte. Personen kamen nicht zu Schaden. An einem Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, sodass die Kameraden der Feuerwehr ausrücken mussten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell