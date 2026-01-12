Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Am Freitag gegen 18:15 betrat ein Mainzer seine Wohnung am Katzenberg und stellte daraufhin fest, dass die Terrassentür offenstand. Zunächst dachte der Geschädigte noch, dass er vergessen habe diese zu schließen, bis er letztlich Hebelmarken am Türrahmen feststelle. Augenscheinlich wurde diese von einem oder mehreren Tätern aufgehebelt und Wertgegenstände im dreistelligen Wert entwendet. Zu einer ähnlichen Uhrzeit brachen der oder die Täter in der Agrippastraße über einen Balkon eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter scheiterten zunächst mit dem Versuch die Tür aufzuhebeln und schlugen stattdessen die Scheiben mit Gewalt ein. Sie durchsuchten die Wohnung, zogen jedoch ohne Beute wieder von dannen. Gegen 19:15 Uhr hebelt ein Täter ein Fenster einer WG in der Weidmannstraße auf. Der Täter durchwühlt zunächst ein Zimmer, begibt sich dann in das Nächste und trifft dort auf einen Anwohner. Relativ unbeeindruckt davon, verlässt der Täter die Wohnung daraufhin wieder über den Einstieg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Etwa 40 Jahre - Ca. 180-185cm - Schmale Figur - Helle Haut, kein Bart - Schwarze Wollmütze und komplett schwarze Kleidung Zwischen 18 und 23 Uhr wurde in Nieder-Olm, Am Eselsborn eine Balkontür im 1. OG aufgebrochen. Der Täter kletterte vermutlich über einen Baum auf den Balkon und hebelte dann die Tür auf. Die gesamte Wohnung wurde dann durchwühlt und Schmuck, sowie Bargeld erbeutet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen. Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

