Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Am Freitag gegen 18:15 betrat ein Mainzer seine Wohnung am Katzenberg
und stellte daraufhin fest, dass die Terrassentür offenstand. 
Zunächst dachte der Geschädigte noch, dass er vergessen habe diese zu
schließen, bis er letztlich Hebelmarken am Türrahmen feststelle. 
Augenscheinlich wurde diese von einem oder mehreren Tätern 
aufgehebelt und Wertgegenstände im dreistelligen Wert entwendet.

Zu einer ähnlichen Uhrzeit brachen der oder die Täter in der 
Agrippastraße über einen Balkon eines Mehrfamilienhauses ein. Die 
Täter scheiterten zunächst mit dem Versuch die Tür aufzuhebeln und 
schlugen stattdessen die Scheiben mit Gewalt ein. Sie durchsuchten 
die Wohnung, zogen jedoch ohne Beute wieder von dannen.

Gegen 19:15 Uhr hebelt ein Täter ein Fenster einer WG in der 
Weidmannstraße auf. Der Täter durchwühlt zunächst ein Zimmer, begibt 
sich dann in das Nächste und trifft dort auf einen Anwohner. Relativ 
unbeeindruckt davon, verlässt der Täter die Wohnung daraufhin wieder 
über den Einstieg. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-	Etwa 40 Jahre
-	Ca. 180-185cm
-	Schmale Figur
-	Helle Haut, kein Bart
-	Schwarze Wollmütze und komplett schwarze Kleidung

Zwischen 18 und 23 Uhr wurde in Nieder-Olm, Am Eselsborn eine 
Balkontür im 1. OG aufgebrochen. Der Täter kletterte vermutlich über 
einen Baum auf den Balkon und hebelte dann die Tür auf. Die gesamte 
Wohnung wurde dann durchwühlt und Schmuck, sowie Bargeld erbeutet.  

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 
06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. 

Informieren sie sich unter 
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über 
Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle 
Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die
Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern 
wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und
können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. 

Telefon:06131/65-31164 E-Mail:  beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

