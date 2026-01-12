PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung nach Streit über Fahrpreis

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Jakob-Steffan-Straße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einem Fahrdienstfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete ein Fahrer eines Fahrdienstunternehmens der Polizei, dass es nach Fahrtende zu Unstimmigkeiten bei der Bezahlung des Fahrpreises gekommen sei. In der Folge entwickelte sich zwischen dem Fahrer und dem Fahrgast eine Diskussion, die in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei ging der Fahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Zudem wurde er gegen das Fahrzeug geschubst, wodurch dieses beschädigt wurde.

Während der anschließenden Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der Fahrgast gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten wiederholt aggressiv und missachtete mehrfach polizeiliche Anweisungen. Als er erneut aggressiv auf einen Beamten zuging, wurde er zu Boden gebracht und mittels Handschellen fixiert.

Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, wurde ihm für den Bereich ein Platzverweis erteilt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

