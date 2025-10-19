Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (983) Mann am Jakobstor beraubt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht auf Samstag (18.10.2025) überfielen zwei bislang unbekannte Täter einen 41-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Tat und Tätern.

Der 41-jährige Deutsche habe irgendwann im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 00:45 Uhr im Bereich des Jakobtors seine Notdurft verrichtet. Unmittelbar danach seien zwei unbekannte Männer an ihn herangetreten, hätten ihm gegen den Kopf und ins Gesicht geschlagen und ihm seine Geldbörse aus der Hosentasche geraubt.

Personenbeschreibung:

Zwischen 20 und 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild, sprachen Deutsch mit Akzent

Der 41-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Jakobstors gemacht haben oder Hinweise zur Identifizierung der beiden Täter geben können. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

