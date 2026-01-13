Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sexuelle Belästigung - Geschädigte gesucht

Mainz (ots)

Am Montagabend gegen 19 Uhr betrat ein 20-jähriger wohnsitzloser Mann ein Bekleidungsgeschäft in der Schusterstraße und traf dort auf eine Gruppe jugendlicher Frauen. Er ging daraufhin auf eine der Frauen zu, schüttelte ihr zunächst die Hand, umarmte sie und drückte dann sein Gesicht gegen die Brust der Frau. Im Anschluss griff der Man der Frau an die Brust und verlies das Geschäft, nachdem ein Mitarbeiter den Täter des Ladens verwies.

Laut Zeugen soll der Mann zwei weitere Frauen auf der Straße vor dem Geschäft sexuell belästigt haben, in dem er versuchte auch diesen an die Brust zu greifen. Die Frauen hätten den Mann jeweils weggeschubst. Die noch unbekannten Frauen werden dringend gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Der 20-jährige konnte in Tatortnähe von einer Streife der PI Mainz 1 kontrolliert und ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet werden. Da der alkoholisierte Mann gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ war und sich weigerte einem Platzverweis nachzukommen, musste er die Nacht auf richterliche Anordnung im Polizeigewahrsam verbringen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

