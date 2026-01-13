PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sexuelle Belästigung - Geschädigte gesucht

Mainz (ots)

Am Montagabend gegen 19 Uhr betrat ein 20-jähriger wohnsitzloser Mann ein Bekleidungsgeschäft in der Schusterstraße und traf dort auf eine Gruppe jugendlicher Frauen. Er ging daraufhin auf eine der Frauen zu, schüttelte ihr zunächst die Hand, umarmte sie und drückte dann sein Gesicht gegen die Brust der Frau. Im Anschluss griff der Man der Frau an die Brust und verlies das Geschäft, nachdem ein Mitarbeiter den Täter des Ladens verwies.

Laut Zeugen soll der Mann zwei weitere Frauen auf der Straße vor dem Geschäft sexuell belästigt haben, in dem er versuchte auch diesen an die Brust zu greifen. Die Frauen hätten den Mann jeweils weggeschubst. Die noch unbekannten Frauen werden dringend gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Der 20-jährige konnte in Tatortnähe von einer Streife der PI Mainz 1 kontrolliert und ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet werden. Da der alkoholisierte Mann gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ war und sich weigerte einem Platzverweis nachzukommen, musste er die Nacht auf richterliche Anordnung im Polizeigewahrsam verbringen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Körperverletzung nach Streit über Fahrpreis

    Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Jakob-Steffan-Straße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einem Fahrdienstfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen meldete ein Fahrer eines Fahrdienstunternehmens der Polizei, dass es nach Fahrtende zu Unstimmigkeiten bei der Bezahlung des Fahrpreises gekommen sei. ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin - Fahrer alkoholisiert

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Am Freitag, den 09.01.2026, kam es gegen 18:40 Uhr in der Budenheimer Straße im Mainzer Stadtteil Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Grabenstraße in Fahrtrichtung Budenheimer Straße. An der Kreuzung zur Budenheimer Straße bog er nach links in diese ein ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

    Mainz (ots) - Am Freitag gegen 18:15 betrat ein Mainzer seine Wohnung am Katzenberg und stellte daraufhin fest, dass die Terrassentür offenstand. Zunächst dachte der Geschädigte noch, dass er vergessen habe diese zu schließen, bis er letztlich Hebelmarken am Türrahmen feststelle. Augenscheinlich wurde diese von einem oder mehreren Tätern aufgehebelt und Wertgegenstände im dreistelligen Wert entwendet. Zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren