Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zu viel Gefühl für das Blech: Pkw nach nächtlichem Stelldichein beschädigt

Mainz-Mombach (ots)

Am Sonntag, den 11.01., kurz nach 04:00 Uhr, informierte ein Anwohner aus Mainz-Mombach die Polizei über verdächtige Knackgeräusche vor seinem Wohnanwesen. Diese veranlassten ihn, einen Blick aus dem Fenster zu werfen - mit einem unerwarteten Ergebnis. Der Mitteiler stellte zwei Personen fest, die augenscheinlich auf der Motorhaube seines geparkten Pkws Geschlechtsverkehr hatten. Aus Sorge um den Zustand seines Fahrzeugs begab sich der Fahrzeughalter - trotz der offensichtlich intimen Situation - vor die Haustür. Das Paar entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit und begab sich ein eine nahegelegene Diskothek. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten am Fahrzeug eine frische Delle in der Motorhaube feststellen. Die vorgefundene Spurenlage ließ kaum Raum für alternative Erklärungen: Neben der Beschädigung wurden sowohl benutzte als auch unbenutzte Kondome sowie ein einzelner Ohrring aufgefunden. Anhand der Personenbeschreibung gelang es den Beamten, das Paar in der benannten Diskothek zu identifizieren. Zur Sicherung zivilrechtlicher Ansprüche wurden die Personalien aller Beteiligten ausgetauscht. Das Paar zeigte sich einsichtig, entschuldigte sich beim Fahrzeughalter und sagte zu, für den entstandenen Schaden an der Motorhaube aufzukommen.

