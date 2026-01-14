Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrgast beleidigt und bedroht Straßenbahnfahrer

Mainz (ots)

Am 13.01.2026 gegen 23:30 Uhr meldete die Mainzer Verkehrsgesellschaft der Polizei einen Randalierer in der Straßenbahnlinie 51 im Bereich der Breite Straße. Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin die gemeldete Örtlichkeit auf. Gegenüber den eingesetzten Beamten gaben Zeugen an, dass es zuvor zu einer Streitigkeit zwischen einem Fahrgast und dem Fahrer der Straßenbahn gekommen sei. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung habe der Fahrgast, ein 33-jähriger Mann aus Mainz, den Fahrer der Bahn verbal bedroht und beleidigt. Dem Mann wurde ein Hausverbot für die Straßenbahn erteilt, dem er widerwillig nachkam. Darüber hinaus wurde gegen ihn eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell