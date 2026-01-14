PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raubdelikt mit Messer im Hartenbergpark

Mainz (ots)

Am Dienstag gegen 20 Uhr kam es im Hartenbergpark zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 31-jährigen Mannes.

Der Geschädigte wurde von dem noch unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und körperlich angegangen. Zudem eilte ein zweiter Täter dazu und wirkte nun ebenfalls auf den Geschädigten körperlich ein. Als ein unbeteiligter Fahrradfahrer dazu stieß, flüchteten die Täter vom Tatort. Sie entwendeten ein Handy, sowie Bargeld. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts aufgenommen.

Neben den Tätern wird dringend der Fahrradfahrer gesucht und gebeten sich zeitnah bei der Polizei zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Fahrgast beleidigt und bedroht Straßenbahnfahrer

    Mainz (ots) - Am 13.01.2026 gegen 23:30 Uhr meldete die Mainzer Verkehrsgesellschaft der Polizei einen Randalierer in der Straßenbahnlinie 51 im Bereich der Breite Straße. Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin die gemeldete Örtlichkeit auf. Gegenüber den eingesetzten Beamten gaben Zeugen an, dass es zuvor zu einer Streitigkeit zwischen einem Fahrgast und dem Fahrer der Straßenbahn gekommen sei. Im Verlauf ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Vermehrte Diebstähle in der Mainzer Innenstadt

    Mainz Innenstadt (ots) - Am Dienstag kam es in der Mainzer Innenstadt zu mehreren Diebstahls- und Taschendiebstahlsdelikten. Gegen 10:00 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Täter in einem Drogeriemarkt einen unbeobachteten Moment, um das Portemonnaie einer Frau zu entwenden. Die Geschädigte hatte ihren Rollator samt Handtasche kurzzeitig unbeaufsichtigt abgestellt. Mit der entwendeten EC-Karte, deren PIN sich ebenfalls ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Schwimmbad

    Mainz (ots) - Am frühen Mittwochmorgen gegen 04:00 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma, dass sich Personen unberechtigt im Inneren eines Schwimmbades im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld befänden. Durch mehrere Streifenwagen konnte daraufhin festgestellt werden, dass sich zwei Männer, nur mit Badehose bekleidet, im Außenbereich auf einer Wiese liegend befanden. Da sie nicht auf die Ansprache und die Rufe der Einsatzkräfte reagierten, mussten diese über den Zaun klettern, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren