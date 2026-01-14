Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raubdelikt mit Messer im Hartenbergpark

Mainz (ots)

Am Dienstag gegen 20 Uhr kam es im Hartenbergpark zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 31-jährigen Mannes.

Der Geschädigte wurde von dem noch unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und körperlich angegangen. Zudem eilte ein zweiter Täter dazu und wirkte nun ebenfalls auf den Geschädigten körperlich ein. Als ein unbeteiligter Fahrradfahrer dazu stieß, flüchteten die Täter vom Tatort. Sie entwendeten ein Handy, sowie Bargeld. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts aufgenommen.

Neben den Tätern wird dringend der Fahrradfahrer gesucht und gebeten sich zeitnah bei der Polizei zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

