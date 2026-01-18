Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Brand in einer Gartenlaube

Kamen (ots)

Am Samstagmittag um 11:50 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Gartenlaubenbrand in Kamen gerufen. Die Gartenlaube eines 74-Jährigen aus Unna wurde bei dem Brand stark beschädigt. Der 74-Jährige wurde leichtverletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell