POL-UN: Kamen - Brand in einer Gartenlaube
Kamen (ots)
Am Samstagmittag um 11:50 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Gartenlaubenbrand in Kamen gerufen. Die Gartenlaube eines 74-Jährigen aus Unna wurde bei dem Brand stark beschädigt. Der 74-Jährige wurde leichtverletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
