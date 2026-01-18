Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Brand einer Garage

Kamen (ots)

Am Freitag, den 16.01.2026 gegen 19:00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Garagenbrand in die Friedhofstraße in Kamen gerufen. Die Doppelgarage musste durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Der Brand konnte anschließend unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen technischen Defekt in der Stromverteilung der elektrischen Garagentoranlage. Durch den Brand entstand Gebäudeschaden. Es wurde niemand verletzt.

