Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung an der Kindertagesstätte Weiherhof (30.12.25/08.01.26)

Konstanz (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist im Zeitraum zwischen Dienstag, 30.12.2025, und Donnerstag, 08.01.2026 durch Unbekannte an der Kindertagesstätte Weiherhof in der Adalbert-Schnatterer-Straße verursacht worden. Die Täter schossen mit einer Softairwaffe auf zwei Fenster der Tagesstätte, wobei jeweils die äußere Verglasung zu Bruch ging.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell