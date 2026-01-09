Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert Leichtverletzten (07.01.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Auf der Triberger Straße hat sich am Mittwoch durch einen Unfall ein 34-Jähriger leichtverletzt. In Richtung St. Georgen unterwegs bemerkte ein 23-jähriger VW-Fahrer, gegen 18:30 Uhr, einen vor sich bremsenden Dacia zu spät. Es folgte ein Auffahrunfall durch den sich der Fahrer des Dacia leichtverletzte. Er wurde an der Unfallstelle medizinisch bversorgt. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell