POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Fehler beim Abbiegen: Eine Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden (08.01.2026)
Tuttlingen (ots)
Zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen kam es am Donnerstagnachmittag auf der Möhringer Straße. Ein 64-jähriger Mann war gegen 16:15 Uhr mit seinem Mercedes vom Aesculapkreisverkehr kommend in Richtung Möhringen unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah der Fahrer vermutlich einen entgegenkommenden VW eines 69-Jährigen. Durch die Kollision der beiden Autos zog sich die 63-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.
