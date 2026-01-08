Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch im Seeweg (08.01.2026)

Allensbach (ots)

Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus im Seeweg einzubrechen. Kurz nach 9 Uhr verschafften sich drei dunkel gekleidete Personen unbefugt Zutritt zu dem Grundstück. Über den Carport gelangten sie schließlich auf einen Balkon, wo sie versuchten, sich gewaltsam Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die Einbrecher und verständigte die Polizei. Nachdem die Täter feststellten, dass sie beobachtet werden flüchteten sie vermutlich mit einem Auto. Eine umgehende Fahndung mit starken Kräften verlief erfolglos.

Zeugen, die heute Morgen im Bereich des Seewegs Verdächtiges beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der drei unbekannten Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07533 99700-0 beim Polizeiposten Allensbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell