Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Leichtverletzte durch brennende Plastiktüte (07.01.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch geriet, gegen 22 Uhr, in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses an der Alleenstraße eine Plastiktüte in Brand. Ein 32-Jähriger drückte eine Zigarette auf der Tüte aus, wodurch diese Feuer fing. Die Feuerwehr konnte die Gefahr zwar bannen, bevor es zu einem größeren Schadenseintritt kam, doch der Raucher, so wie zwei weitere Personen verletzten sich durch den Rauch leicht. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell