POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Falsche Heizungsableser entwenden Bargeld (07.01.2026)

Radolfzell (ots)

Falsche Heizungsableser haben am Mittwochmittag ein Ehepaar bestohlen. Gegen 13 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer und gaben an, die Heizungen in der Wohnung ablesen zu müssen. In gutem Glauben gewährten die beiden lebensälteren Bewohner den "Handwerkern" Zutritt. In den Wohnräumen teilten sich die Unbekannten in verschiedene Räume auf, so dass das Ehepaar sie nicht dauerhaft im Blick behalten konnte. Nachdem sich die Männer nach Beendigung der "Überprüfung" ein Schriftstück unterzeichnen ließen, verließen sie die Örtlichkeit.

Kurz darauf stellte das Ehepaar fast, dass sowohl aus einer Schachtel als auch aus einem Geldbeutel Bargeld fehlte.

Zu den beiden unbekannten Männern liegt folgende Beschreibung vor: etwa 185 Zentimeter groß, ungefähr 30-40 Jahre alt und mit dunklen oder blauen Hosen und Jacken bekleidet.

Zeugen, denen die beiden Männer um die Mittagszeit im Bereich der Hegaustraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Arbeiten oder Dienstleistungen anbieten - sollten Sie sich bedrängt fühlen, scheuen Sie sich nicht, laut um Hilfe zu rufen um Nachbarn auf die Situation aufmerksam zu machen.

Lassen Sie sich einen Dienstausweis oder Mitarbeiterausweis zeigen - schließen Sie anschließend die Tür und halten vor Einlass telefonisch Rücksprache mit der angeblichen Firma oder dem Unternehmen - suchen Sie die Telefonnummer dazu selbst raus - lassen Sie sich dabei nicht unter Druck setzen!

Halten Sie zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens!

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Betrugsmasche!

Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

