Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Friedingen, Lkr. Konstanz) Einbruch im Birkenweg (31.12.25/05.01.2026)

Singen, Fridingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 31.12.2025, und Montag, 05.01.2026, ist es im Birkenweg zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Unbekannte Täter schoben an einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung den Rollladen der Balkontür nach oben und verschafften sich anschließend Zutritt zu den Innenräumen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten schließlich einen Tresor.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Birkenwegs beobachtet haben oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07738 97014 beim Polizeiposten Steißlingen zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell