Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B 311
Lkr. Tuttlingen) 32-jährige VW-Fahrerin schlittert auf die Bundesstraße und verursacht Verkehrsunfall (07.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Auf schneebedeckter Fahrbahn ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 32-jährige Autofahrerin auf die Bundesstraße geschlittert ist und erheblichen Sachschaden verursacht hat.

Die VW-Fahrerin befuhr gegen 21:00 Uhr die Bischofszeller Straße im Ortsteil Möhringen in Richtung B 311. An der Einmündung zur Bundesstraße verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schlitterte in den Einmündungsbereich. Dort stieß ihr Auto mit einem Skoda eines 43-Jährigen zusammen, der in Richtung Immendingen unterwegs war.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

