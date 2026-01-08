Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B 311

Lkr. Tuttlingen) 32-jährige VW-Fahrerin schlittert auf die Bundesstraße und verursacht Verkehrsunfall (07.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Auf schneebedeckter Fahrbahn ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 32-jährige Autofahrerin auf die Bundesstraße geschlittert ist und erheblichen Sachschaden verursacht hat.

Die VW-Fahrerin befuhr gegen 21:00 Uhr die Bischofszeller Straße im Ortsteil Möhringen in Richtung B 311. An der Einmündung zur Bundesstraße verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schlitterte in den Einmündungsbereich. Dort stieß ihr Auto mit einem Skoda eines 43-Jährigen zusammen, der in Richtung Immendingen unterwegs war.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell