Polizeipräsidium Konstanz

Neuhausen ob Eck, K 5945

Lkr. Tuttlingen) 37-jähriger Opel-Fahrer kommt mit Sommerreifen von der Fahrbahn ab und überschlägt sich (07.01.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Vermutlich aufgrund der Witterung nicht angepasster Sommerreifen ist es am Mittwochabend auf der Kreisstraße 5945 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen.

Ein 37-jähriger Mann war gegen 21:30 Uhr mit seinem Opel von Neuhausen ob Eck in Richtung Tuttlingen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr eine angrenzende Böschung hinauf, kippte um und landete schließlich auf dem Dach auf dem rechten Fahrstreifen.

Der 37-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Opel, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den beschädigten Wagen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass auf der Vorderachse des verunfallten Fahrzeugs Sommerreifen montiert waren, die nicht den Witterungsverhältnissen angepasst waren. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

