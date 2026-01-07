POL-KN: (Villingendorf
Lkr. Rottweil) Schneepflug erfasst 86-jährigen Fußgänger (07.01.2026)
Villingendorf (ots)
Ein Verkehrsunfall zwischen einem Schneepflug und einem Fußgänger hat sich am Mittwochmorgen in der Hauptstraße ereignet.
Ein 60-jähriger Mann räumte gegen 07:30 Uhr mit seinem Schneepflug den Gemeindeparkplatz und wollte im Anschluss nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei kollidierte der Unimog mit einem 86-jährigen Fußgänger, welcher auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße in Richtung Rottweiler Straße unterwegs war.
Durch den Zusammenstoß zog sich der 86-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
