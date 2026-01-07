Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Hindelwangen, Lkr. Konstanz) Vorbildliches Verhalten - Passant trifft auf orientierungslosen, leicht bekleideten Senior und verständigt die Polizei (04.01.2026)

Stockach, Hindelwangen (ots)

Vorbildliches Verhalten hat ein Passant am Sonntagabend gezeigt. Gegen 23 Uhr traf der 55-Jährige im Bereich der Tuttlinger Straße / Adenauer Straße auf einen älteren Herrn, der lediglich leicht bekleidet und sichtlich verwirrt umherlief. Trotz der niedrigen Temperaturen trug der 79-Jährige nur einen Pullover, eine Jogginghose und Pantoletten. Aus Sorge um den orientierungslosen und angesichts der eisigen Witterung völlig unzureichend angezogenen Senior verständigte er daraufhin die Polizei und hielt Kontakt, indem er ihm folgte.

Beim Eintreffen der Beamten zeigte der 79-Jährige deutliche Anzeichen von Demenz. Er konnte zwar seinen Namen und seine Anschrift nennen, war aber ansonsten nicht in der Lage, seine Umgebung wahrzunehmen. Die Polizisten brachten den Mann nach Hause und übergaben ihn dort in die Obhut einer Mitarbeiterin eines Pflegedienstes, die sich anschließend um ihn kümmerte.

Durch das Engagement und die Aufmerksamkeit bewahrte der 55-Jährige den Senior vor einer Nacht bei Eiseskälte im Freien, die lebensbedrohlich hätte enden können.

Diese Situation hat gezeigt, wie wichtig es ist, hinzuschauen und bei Bedarf Hilfe zu leisten oder die Polizei zu verständigen, um gemeinsam für die Sicherheit und das Wohlergehen aller zu sorgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell