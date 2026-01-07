Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, L 225

Lkr. Tuttlingen) - Betrunkener 30-jähriger Ford-Fahrer überschlägt sich: Zwei Leichtverletzte und Totalschaden (06.01.2026)

Immendingen

Ein betrunkener 30-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 225 einen Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten sowie einem total beschädigten Auto verursacht. Der Ford-Fahrer war gegen 18:00 Uhr von Immendingen in Richtung Mauenheim unterwegs. Dabei kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich in einem angrenzenden Graben liegen.

Sowohl der 30-jährige Fahrer als auch die 41-jährige Beifahrerin zogen sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten sie in ein örtliches Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten beim Unfallverursacher schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,5 Promille den Verdacht. Neben einer Blutprobe musste der Mann daher auch seinen Führerschein abgeben.

Am Ford entstand Totalschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Immendingen war zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle im Einsatz.

