Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 14

Lkr. Rottweil) 18-jährige Renault-Fahrerin kollidiert mit Gegenverkehr: Eine Leitverletzte und 22.000 Euro Sachschaden (06.01.2026)

Rottweil (ots)

Eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagabend auf der Bundesstraße 14. Eine 18-jährige Frau fuhr gegen 21:30 Uhr mit ihrem Renault von der Schramberger Straße kommend auf die B 14 auf. Dabei verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW eines 21-Jährigen. Durch den Verkehrsunfall zog sich die 18-Jährige leichte Verletzungen zu. An beiden Autos entstand Totalschaden. Abschleppdienste kümmerten sich um die beschädigten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell