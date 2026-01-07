Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen

Lkr. Tuttlingen) Verschmutzte Windschutzscheibe führt zu Verkehrsunfall: 21.000 Euro Sachschaden (05.01.2026)

Frittlingen (ots)

Vermutlich eine verschmutzte Windschutzscheibe hat am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 23-jähriger Mann war gegen 15:45 Uhr mit seinem Skoda von Neufra in Richtung Frittlingen unterwegs. Nachdem die Windschutzscheibe aufgrund der Witterung verschmutzt war, versuchte der Fahrer, diese mit Hilfe der Scheibenwischanlage zu reinigen. Dabei übersah er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda, sodass es zur heftigen Kollision der beiden Autos kam. In der Folge wurde der geparkte Skoda gegen einen weiteren davor abgestellten Fiat geschoben.

Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro. Der Skoda des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell