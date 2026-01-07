Polizeipräsidium Konstanz

Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 79-jähriger E-Scooter-Fahrer kommt aufgrund eines ausparkenden Autos zu Sturz: Polizei bittet um Hinweise (05.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf dem Kaufland-Parkplatz in der Stockacher Straße ereignet hat. Ein 79-jähriger Mann befuhr gegen 16:30 Uhr mit seinem E-Scooter den Parkplatz, als ein bislang unbekannter Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke ausparkte. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 79-Jährige stark ab und stürzte dabei. Der Autofahrer kümmerte sich sofort um den Mann, der jedoch angab, unverletzt zu sein. Die Beteiligten trennten sich ohne den Austausch ihrer Personalien.

Wie sich später herausstellte, zog sich der E-Scooter-Fahrer doch Verletzungen zu, sodass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Der bislang unbekannte Autofahrer sowie Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, zu melden.

