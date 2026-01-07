Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau

Lkr. Tuttlingen) - 42-jähriger VW-Fahrer verursacht unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis einen Verkehrsunfall und flüchtet (06.01.2026)

Fridingen an der Donau (ots)

Vermutlich unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis hat ein 42-Jähriger am Dienstagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 21:00 Uhr mit seinem VW in der Württemberger Straße unterwegs. Dabei geriet der Wagen ins Schleudern und kollidierte mit dem Zaun einer angrenzenden Firma.

Ein Zeuge bemerkte den Unfall und sprach den Fahrer auf den verursachten Schaden an. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer bat darum, nicht die Polizei zu verständigen, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nachdem die Polizei an der Unfallstelle eingetroffen war, fuhr das Unfallfahrzeug erneut vor, wurde jedoch von der Ehefrau des mutmaßlichen Unfallverursachers gelenkt. Den 42-Jährigen trafen die Polizeibeamten kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Die Polizisten stellten schnell Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte mit einem positiven Ergebnis auf THC und Kokain den Verdacht. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Polizeibeamten brachten den Unfallfahrer in ein örtliches Krankenhaus, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der 42-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten.

