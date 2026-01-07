Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) - Schmorbrand in einem Sicherungskasten löst Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus (07.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Schmorbrand in einem Sicherungskasten eines Mehrfamilienhauses hat am Mittwochmorgen in der Innenstadt einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Gegen 07:20 Uhr teilten Anwohner der Rettungsleitstelle einen vermeintlichen Gebäudebrand in der Gartenstraße mit. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus fest. Sämtliche anwesenden Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Ein 52-jähriger Mann wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die gleichzeitige Verwendung mehrerer elektrischer Geräte zu einer Überlastung des Sicherungskastens im ersten Obergeschoss geführt hatte. Dies verursachte die starke Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen belüftete das Wohnhaus. Die Stadtwerke stellten die Stromversorgung des Gebäudes für die nächsten Tage bis zur Beseitigung des Schadens ab. Die Wohnungen sind daher vorübergehend unbewohnbar. Die Stadt Tuttlingen brachte die Hausbewohner teilweise in Notunterkünften unter.

