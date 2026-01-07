Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, A 81

Lkr. Tuttlingen) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Ein Leichtverletzter sowie 11.000 Euro Sachschaden (05.01.2026)

Trossingen (ots)

Vermutlich ein grundloses Bremsmanöver hat am Montagabend auf der Autobahn 81 zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und erheblichen Sachschaden geführt.

Ein 36-jähriger Mann war gegen 21:00 Uhr mit seinem VW zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen unterwegs. Aus bislang unbekanntem Grund scherte der Fahrer nach einem Überholmanöver sehr knapp vor einem Ford eines 40-Jährigen ein und bremste ohne ersichtlichen Grund stark ab. Der Ford-Fahrer fuhr auf den VW des 36-Jährigen auf, woraufhin dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der VW schleuderte nach links gegen die Betonleitplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall zog sich der VW-Fahrer leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der 36-jährige mutmaßliche Unfallverursacher muss sich nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

