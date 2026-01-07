Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim

Lkr. Tuttlingen) Brand in Galvanisierungsanlage führt zu Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei (07.01.2025)

Rietheim-Weilheim (ots)

Ein Brand in einer Galvanisierungsanlage hat am frühen Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 4:00 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Unternehmens für Mechatronik in der Schloßstraße aus. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort eine starke Rauchentwicklung feststellen. Die Freiwillige Feuerwehr Rietheim-Weilheim führte die Löscharbeiten durch. Im betroffenen Firmengebäude fanden keine Arbeiten statt, sodass weder Personen gefährdet noch verletzt wurden.

Vermutlich führte ein technischer Defekt zum Brand der Anlage. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Am Firmengebäude entstand kein Schaden. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell