Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs KN) Ins Eis eingebrochene Person, Bodensee zwischen Hegne und Insel Reichenau

Allensbach (ots)

Auf der zugefrorenen Hegner Bucht im Bodensee-Untersee (Gnadensee) brach am heutigen Mittwoch um 14:30 Uhr ungefähr mittig zwischen Hegne und der Reichenau eine Person ins Eis ein. Die Wassertiefe betrug an der Einbruchstelle circa 90 cm. Sofort begaben sich helfende Passanten sowie eine Fußstreife des Wasserschutzpolizeipostens Reichenau in Richtung der eingebrochenen Person. Während des Rettungsvorganges brach einer der Retter ebenfalls in das Eis ein. Mit Mühe konnten nunmehr beide Personen kurz vor Eintreffen der Beamten durch die zuhilfe geeilten Passanten aus dem 3 Grad kalten Wasser gerettet werden. Beide Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben und kamen mit einer Unterkühlung zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Konstanz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell