Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Fehler beim Wenden: 83-jähriger Mercedes-Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und 36.000 Euro Sachschaden (07.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einem Wendemanöver ist es am Mittwochmittag in der Bodenseestraße gekommen.

Ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 13:15 Uhr in Richtung Bundesstraße 14 unterwegs. Um auf der Fahrbahn zu wenden, fuhr der Mann zunächst nach rechts in eine Bushaltestelle. Nachdem er kurz angehalten hatte, wendete er sein Auto, ohne auf den nachfolgenden Audi eines 24-Jährigen zu achten. Der Audi kollidierte daraufhin frontal mit der Fahrerseite des Mercedes, der noch in einen parkenden Seat schleuderte.

Beide Fahrer zogen sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 36.000 Euro. Die Polizei sperrte die Bodenseestraße für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen bis etwa 15:15 Uhr.

