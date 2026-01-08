Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) Nachtragsmeldung: Schneepflug erfasst 86-jährigen Fußgänger - Fußgänger im Krankenhaus verstorben

Villingendorf (ots)

Der bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwochmorgen in der Hauptstraße schwer verletzte Fußgänger ist am Mittwochabend in einem Krankenhaus verstorben.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger beauftragt.

Ursprungsmeldung:

POL-KN: (Villingendorf / Lkr. Rottweil) Schneepflug erfasst 86-jährigen Fußgänger (07.01.2026)

Villingendorf Ein Verkehrsunfall zwischen einem Schneepflug und einem Fußgänger hat sich am Mittwochmorgen in der Hauptstraße ereignet.

Ein 60-jähriger Mann räumte gegen 07:30 Uhr mit seinem Schneepflug den Gemeindeparkplatz und wollte im Anschluss nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei kollidierte der Unimog mit einem 86-jährigen Fußgänger, welcher auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße in Richtung Rottweiler Straße unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß zog sich der 86-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

