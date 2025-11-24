PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehr Mainz - Brand in Kleingarten in Mainz-Gonsenheim

Mainz (ots)

Mainz, Montag, 24. November, am Vormittag kam es in einem Kleingarten in Mainz-Gonsenheim zu einem Brand in einer Gartenhütte. Die Feuerwehr Mainz war mit Kräften beider Wachen und insgesamt 17 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandbekämpfung wurde auch Schaum eingesetzt.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass in der Hütte Asbest verbaut war, arbeiteten die Einsatzkräfte unter besonderen Schutzmaßnahmen. Der Brand konnte zügig gelöscht werden; verletzt wurde niemand.

Neben der Feuerwehr waren die untere Wasserbehörde, der Kriminaldauerdienst sowie eine Polizeistreife zur Unterstützung und zur Klärung der Brandursache an der Einsatzstelle.

Der Einsatz dauerte von 9:30 Uhr bis etwa 12:00 Uhr, also rund zweieinhalb Stunden.

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

