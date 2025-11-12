PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall in der Wallstraße

Mainz (ots)

Die Feuerwehr wurde gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in die Wallstraße Mainz Hartenberg/Münchfeld alarmiert. Bei eintreffen der Feuerwehr war die Person bereits von Ersthelfern aus dem PKW befreit und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Einsatzstelle und die Unterstützung des Rettungsdienstes. Die Verletzte Person wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht. Die Feuerwehr war mit 3 Einsatzfahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 02:18

    FW Mainz: Piepsender Rauchwarnmelder rettet schlafende Person

    Mainz (ots) - In der Nacht zum Freitag wurde die Feuerwehr Mainz um 00:20 Uhr zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in die Richarda-Huch-Straße im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Piepen des Rauchwarnmelders bemerkt und folgerichtig den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war von außen kein Feuer oder Rauch ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 18:42

    FW Mainz: Gefährliche Gaskonzentration durch unsachgemäße Abbrucharbeiten

    Mainz (ots) - Ein vermeintlicher Erdgasaustritt im Keller eines Mehrfamilienhauses in der mainzer Neustadt sorgte am Freitagnachmittag dafür, dass ein anderes gefährliche Gas rechtzeitig bemerkt wurde. Durch unsachgemäße Abbrucharbeiten hatte sich Kohlenstoffmonoxid (CO) in gefährlicher Menge angesammelt. Um 16:26 Uhr wurde der Feuerwehr gemeldet, dass im Keller ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren