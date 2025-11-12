Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall in der Wallstraße

Mainz (ots)

Die Feuerwehr wurde gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in die Wallstraße Mainz Hartenberg/Münchfeld alarmiert. Bei eintreffen der Feuerwehr war die Person bereits von Ersthelfern aus dem PKW befreit und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Einsatzstelle und die Unterstützung des Rettungsdienstes. Die Verletzte Person wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht. Die Feuerwehr war mit 3 Einsatzfahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

