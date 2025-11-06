PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall an der Einmündung Koblenzer Straße/Saarstraße - eine Person leicht verletzt

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am heutigen Donnerstag gegen 17:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Koblenzer Straße/Saarstraße alarmiert.

Vor Ort wurde ein Zusammenstoß zwischen zwei Pkw festgestellt. Eines der Fahrzeuge lag auf der Seite und hatte ein Rad verloren, das andere wies deutliche Frontschäden auf. Zwei Personen waren von dem Unfall betroffen, darunter eine Person, die glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung und Betreuung der Betroffenen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle während des gesamten Einsatzes gegen den fließenden Verkehr ab und übernahm die Verkehrsregelung und Umleitung. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Lerchenberg sowie auf der Abfahrt der Saarstraße in Richtung Gonsenheim/Bretzenheim.

Nach rund 45 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Feuerwehr Mainz war mit acht Einsatzkräften vor Ort, die Polizei mit mehreren Streifenwagen und Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

