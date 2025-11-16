FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Gebäudebrand mit Menschenrettung im Bereich der Goethestraße +++
Mainz (ots)
Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.
Ereignis: Gebäudebrand nach einer Explosion. Mehrere Personen über Drehleiter gerettet. Einsatzort: Goethestraße Personenschäden: mehrere Personen aus dem Gebäude gerettet Hinweise: Pressesprecher:in vor Ort: in Kürze
Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.
Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.
