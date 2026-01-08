Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Reichenaustraße/Fritz-Arnold-Straße - Fordfahrerin biegt verbotswidrig links ab und kollidiert mit entgegenkommendem Transporter (07.01.2026)

Konstanz (ots)

Infolge verbotswidrigen Linksabbiegens ist es am Mittwochmittag auf der Kreuzung Reichenaustraße/Fritz-Arnold-Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 23-Jährige fuhr mit einem Ford Puma auf der Reichenaustraße in Richtung Reichenau. An der Kreuzung bog die junge Frau trotz Verbots nach links in die Fritz-Arnold-Straße ab. Dabei kollidierte sie mit einem stadteinwärts fahrenden Transporter eines 36-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf der dortigen Verkehrsinsel stehenden Laternenmast. Sowohl die 23-Jährige als auch der 36-Jährige und sein 34 Jahre alter Beifahrer erlitten Verletzungen. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle brachten Rettungswagen die drei Verletzten in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr kümmerte sich um die durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigte Fahrbahn, ein Abschleppdienst um die verunfallten Fahrzeuge. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer zehntausend Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell