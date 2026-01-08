Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Sechs verletzte Personen bei Unfall auf der B34 (07.01.2026)

Singen, B34 (ots)

Sechs verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 26.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 34 im Bereich des Industriegebiets ereignet hat. Ein 71-jähriger BMW-Fahrer war gegen 14.50 Uhr von Singen in Richtung Radolfzell unterwegs. Zwischen den Kreisverkehren Waldheimsiedlung und EKZ kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Renault Zoe einer 48-Jährigen. Infolge des Aufpralls geriet der Kleinagen ins Schleudern und blieb schließlich im Grünstreifen liegen. Der BMW touchierte nach dem Zusammenstoß mit dem Renault einen hinter diesem fahrenden Mercedes, überfuhr anschließend den Grünstreifen und kam schließlich auf dem dahinterliegenden Geh- und Radweg zum Stehen. Sowohl die Mercedesfahrerin, der 71-Jährige und seine 81 Jahre alte Beifahrerin als auch die 48-Jährige und ihre beiden Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren erlitten Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Kliniken. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

