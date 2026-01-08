POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Firmeneinbruch in Möhringen Vorstadt: Polizei bittet um Hinweise (08.01.2026)
Tuttlingen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Firmeneinbruch in Möhringen Vorstadt. Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch, 19:15 Uhr, bis Donnerstag, 07:00 Uhr, in eine Firma in der Eckenerstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Hintertür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten die Büroräumlichkeiten und entwendeten zwei Tresore. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, entgegen.
