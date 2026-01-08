Radolfzell (ots) - Falsche Heizungsableser haben am Mittwochmittag ein Ehepaar bestohlen. Gegen 13 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer und gaben an, die Heizungen in der Wohnung ablesen zu müssen. In gutem Glauben gewährten die beiden lebensälteren Bewohner den "Handwerkern" Zutritt. In den Wohnräumen teilten sich die Unbekannten in verschiedene Räume auf, so ...

mehr