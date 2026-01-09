Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte entwenden drei Sätze Sommerreifen aus Tiefgaragen: Polizei bittet um Hinweise (08.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte im Zeitraum von 06:55 Uhr bis 10:50 Uhr drei Sätze Sommerreifen aus zwei Tiefgaragen im Wieselweg und der Pestalozzistraße entwendet. Zur Tatzeit waren die Garagentore geöffnet, sodass die Garagen für die Täter frei zugänglich waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Inwieweit ein Tatzusammenhang zu ähnlich gelagerten Diebstählen von Kompletträdern in Trossingen im November und Dezember des vergangenen Jahres besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

