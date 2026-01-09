Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) Drei Verletzte nach Unfall auf der Landesstraße 173 (08.01.2026)

Unterkirnach - L 173 (ots)

Zwischen Unterkirnach und Villingen hat sich am Donnerstag, gegen 12 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich drei Personen verletzt haben. In Fahrtrichtung Villingen verlor ein 29-jähriger VW-Fahrer auf schneeglatter Straße die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Eine aus der Gegenrichtung herannahende 40-Jährige in einem Audi konnte dem VW jedoch nicht mehr ausweichen und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der junge Mann schwer, die Frau und ihre fast zweijährige Tochter leicht. Alle kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

